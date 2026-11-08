De Rossi: "Modric emozionante. Ci siamo beccati un po' in campo, gli ho detto..."

Il commento di Daniele De Rossi su Luka Modric, oggi avversario in campo

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa che oggi ha perso 1-2 in casa contro il Milan, ha analizzato con la solita lucidità la prestazione della sua squadra al Ferraris. In conferenza stampa, tra i temi toccati, anche un pensiero personale sull'ex collega in mezzo al campo Luka Modric, contro cui ha giocato tante volte e su cui ha speso delle bellissime parole. L'estratto di De Rossi su Modric.

Che ne pensa di Modric?

"Per chiunque ami questo post, è emozionante vedere questo giocatore dipingere calcio così a 41 anni. L'anno scorso lo avevo fatto marcare a uomo, quest'anno giocava a due. Lui ha un tempo di gioco superiore. Forse va un po' più piano, ma il pensiero va. Ci siamo un po' beccati un paio di volte e gli ho detto 'Non gioco più quindi non ti posso menare'. Ma è bello, bello veramente. Lui come Rabiot: giocatori mondiali".