De Rossi: "Modric emozionante. Ci siamo beccati un po' in campo, gli ho detto..."

De Rossi: "Modric emozionante. Ci siamo beccati un po' in campo, gli ho detto..."
domenica 8 novembre 2026, 21:24News
di Francesco Finulli
Il commento di Daniele De Rossi su Luka Modric, oggi avversario in campo

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa che oggi ha perso 1-2 in casa contro il Milan, ha analizzato con la solita lucidità la prestazione della sua squadra al Ferraris. In conferenza stampa, tra i temi toccati, anche un pensiero personale sull'ex collega in mezzo al campo Luka Modric, contro cui ha giocato tante volte e su cui ha speso delle bellissime parole. L'estratto di De Rossi su Modric.

Che ne pensa di Modric?

"Per chiunque ami questo post, è emozionante vedere questo giocatore dipingere calcio così a 41 anni. L'anno scorso lo avevo fatto marcare a uomo, quest'anno giocava a due. Lui ha un tempo di gioco superiore. Forse va un po' più piano, ma il pensiero va. Ci siamo un po' beccati un paio di volte e gli ho detto 'Non gioco più quindi non ti posso menare'. Ma è bello, bello veramente. Lui come Rabiot: giocatori mondiali".