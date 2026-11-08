MN Milan, ecco quando la squadra tornerà ad allenarsi dopo la sosta

Dopo la bella vittoria di Genova, il Milan e tutti i suoi giocatori si prepareranno ora per l'ennesima sosta per le Nazionali. Come riportato da MilanNews.it, la squadra di Ruben Amorim tornerà al lavoro presso il Centro Sportivo Milanello, lunedì prossimo.

MILAN OK A GENOVA: LE PAROLE DI AMORIM

“Sono orgoglioso dei miei giocatori. La cosa più importante era essere competitivi, l’ho detto prima della partita. Se approcciamo ogni partita così allora siamo un passo più vicini a poterle vincere tutte. Ci sono momenti in cui riesci a giocare molto bene, ci sono anche altri momenti in cui abbiamo cambiato modo di giocare e siamo andati forti sulle seconde palle e abbiamo giocato un calcio differente. E questo fanno le grandi squadre: giocano in modo differente all’interno della stessa partita. Sono davvero soddisfatto dei miei calciatori oggi".