La pagella di Pulisic: gol, sostanza e i fischi di Marassi. A Genova lo soffrono parecchio

Da quando segnò quel famoso gol ad ottobre 2023 - tocco di mano mai certificato, anzi - Christian Pulisic è finito nelle mire dei tifosi del Genoa. Come si suol dire oggi: lo soffrono terribilmente. Lo statunitense anche oggi ha risposto ai fischi con una bella prestazione: recupero palla sul primo gol e poi destro chirurgico per la seconda rete rossonera. Al momento del cambio è stato fischiato da Marassi: siamo sicuri che dentro di sé abbia fatto un bel ghigno soddisfatto.

PULISIC DA 7, LA PAGELLA DI MILANNEWS.IT

Pulisic 7

Grande pressing per recuperare palla sul primo gol: la offre a Rabiot che fa segnare Cisse. Poi sfrutta al massimo il bel regalo di Ramos in area e fulmina il portiere con un bel destro piazzato a fil di palo. Super efficace. Gioca a tutto campo e prende calci e calcioni: incredibile che il Genoa finisca la partita con due soli ammoniti. Esce fischiato dai tifosi di casa: lo soffrono parecchio