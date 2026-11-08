News
Rabiot polemico dopo il mancato rosso a Marcandalli: "Mentire non vi farà andare avanti, è il calcio italiano a subirne le conseguenze"
MilanNews.it
L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, dopo la vittoria del Milan a Genova ha voluto fare il punto commentando ed analizzando l'episodio Marcandalli-Rabiot, che ha scaturito l'ammonizione praticamente da ultimo uomo del difensore rossoblù per un fallo sul numero dodici milanista, lanciato da solo a rete. Proprio il centrocampista francese ha voluto rispondere al video Instagram dell'ex arbitro. Queste le parole di Calvarese e la successiva risposta di Adrien:
“L’azione di Rabiot rappresentava un’occasione da gol? Assolutamente sì. Ma ricordiamo che per regolamento, affinché si configuri un DOGSO, l’occasione deve essere chiara ed evidente. Ed è proprio per questo che il regolamento stesso prevede la valutazione di 4 parametri. Il possesso del pallone, la direzione generale dell’azione, il numero di difendenti e la distanza dalla porta. In questo caso, considerando che siamo in posizione leggermente defilata e a circa 60 metri dalla porta, considero sostenibile la scelta di Massa di estrarre il cartellino giallo per Marcandalli. Ritengo però che se l’arbitro avesse estratto il rosso dal campo, il VAR Camplone non sarebbe intervenuto”.
LA RISPOSTA DI RABIOT
"Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze. Pensateci. Bonne soirée".
Pubblicità
News
Primo PianoBravo Amorim a dirlo: deve essere così! La più grande scoperta al Milandi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Moretto: "Nell'estate 2021, con Maldini e Massara, Tresoldi era a Casa Milan per firmare. Poi non se ne fece nulla"
3 "Io sono il più forte di tutti, cazzo! Mi devi solo prendere i giocatori". Il retroscena su Allegri post Napoli-Lazio
Primo Piano
MNGenerali Stadium, il Consiglio comunale anticipa una richiesta. Milan ed Inter sereni: la situazione
Esclusiva MNSylla visto dal Belgio: "Non penso lascerà l'USG a gennaio. Milan? Ha il livello per giocare in un grande campionato"
Pietro MazzaraPrimo PianoMilan, Amorim scuote l'ambiente e ricorda a tutti una cosa. Massa che disastro: Rabiot ha ragione. Cosa dovrà fare Krosche
Andrea LongoniPrimo PianoMilan da mal di testa. La squadra si svegli. Problemi da risolvere, non solo col mercato
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com