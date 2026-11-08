News Rabiot polemico dopo il mancato rosso a Marcandalli: "Mentire non vi farà andare avanti, è il calcio italiano a subirne le conseguenze"

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, dopo la vittoria del Milan a Genova ha voluto fare il punto commentando ed analizzando l'episodio Marcandalli-Rabiot, che ha scaturito l'ammonizione praticamente da ultimo uomo del difensore rossoblù per un fallo sul numero dodici milanista, lanciato da solo a rete. Proprio il centrocampista francese ha voluto rispondere al video Instagram dell'ex arbitro. Queste le parole di Calvarese e la successiva risposta di Adrien:

LA RISPOSTA DI RABIOT

“L’azione di Rabiot rappresentava un’occasione da gol? Assolutamente sì. Ma ricordiamo che per regolamento, affinché si configuri un DOGSO, l’occasione deve essere chiara ed evidente. Ed è proprio per questo che il regolamento stesso prevede la valutazione di 4 parametri. Il possesso del pallone, la direzione generale dell’azione, il numero di difendenti e la distanza dalla porta. In questo caso, considerando che siamo in posizione leggermente defilata e a circa 60 metri dalla porta, considero sostenibile la scelta di Massa di estrarre il cartellino giallo per Marcandalli. Ritengo però che se l’arbitro avesse estratto il rosso dal campo, il VAR Camplone non sarebbe intervenuto”.

"Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze. Pensateci. Bonne soirée".