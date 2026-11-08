Cisse voglia di azzurro: "Voglio mostrare le mie qualità con l'Italia, spero di averne l’occasione"

Un estratto delle parole del giovane talento rossonero Cisse in esclusiva per a Sportmediaset al termine della partita vinta a Genova

E' nuovamente un Milan convincente e concreto quello visto a Genova contro la squadra di Daniele De Rossi. I rossoneri, reduci dalla brutta figura rimediata in Europa League contro il Ferencvàros hanno saputo reagire in campionato, vincendo con merito contro il grifone. Nel primo tempo è andato a segno, ancora una volta Alphadjo Cisse. Il gioiellino milanista ha parlato così a Sportmediaset al termine della partita. Un estratto delle sue parole:

CISSE VOGLIA DI AZZURRO

"Io la sorpresa del campionato? Sinceramente non lo so, sicuramente posso dire che non mi aspettavo queste statistiche. Sono convinto delle mie qualità e sono convinto che posso fare ancora meglio. Ho tanta voglia di giocare con l'Italia adesso. Voglio dimostrare le mie qualità. Spero di averne l’occasione ed essere lì è un grande orgoglio”.

NUMERI E STATISTICHE

Come riportato da Opta, con il suo quinto gol alla nona presenza in Serie A con il Milan a 20 anni e 17 giorni, Alphadjo Cisse è diventato il secondo rossonero più giovane a raggiungere questo traguardo nelle prime 10 presenze nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato, che ci riuscì a 18 anni e 181 giorni. Inoltre, l'ex Catanzaro è uno dei soli tre giocatori nati dal 2006 in avanti dei cinque maggiori campionati europei 2026/27 ad aver segnato otto o più gol considerando tutte le competizioni, insieme a Lamine Yamal (13) e Paris Brunner (otto).

