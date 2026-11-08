Il Milan di Amorim ha due punti in più rispetto ad Allegri dopo 11 giornate

Il confronto tra la classifica del Milan di Ruben Amorim e quello di Massimiliano Allegri dopo 11 giornate di campionato

Il Milan arriva alla sosta con una vittoria importantissima. Per come è andata la partita e considerando la difficoltà della trasferta di Genova, contro un Genoa così in forma, questi tre punti potrebbero avere anche un peso ulteriore rispetto ai "semplici" tre punti che il Diavolo ha conquistato. Con questo successo il Milan sale a 24 punti in classifica, 2 in più rispetto a quelli conquistati dal Milan di Max Allegri nella passata stagione dopo 11 giornate. Meglio anche dell'ultima stagione di Pioli, sempre per due lunghezze

PUNTI MILAN DOPO 11 GIORNATE DI SERIE A

2026/2027: 24 (Amorim)

2025/2026: 22 (Allegri)

2024/2025: 17 (Fonseca)

2023/2024: 22 (Pioli)

2022/2023: 26 (Pioli)

2021/2022: 31 (Pioli)

2020/2021: 27 (Pioli)

2019/2020: 13 (Giampaolo-Pioli)