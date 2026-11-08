Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è quarto a +6 sulla Juve e +9 sul Napoli

Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è quarto a +6 sulla Juve e +9 sul NapoliMilanNews.it
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domenica 8 novembre 2026, 23:12News
di Niccolò Crespi

Il pareggio tra Fiorentina e Juventus conclude così l'undicesima giornata di Serie A. Questa la classifica aggiornata:

SERIE A - LA CLASSIFICA

Lazio 29

Inter 28

Roma 27

Milan 24

Como 23

Frosinone 20

Juventus 18

Bologna 17

Cagliari 16

Napoli 15

Torino 14

Atalanta 14

Lecce 10

Fiorentina 9

Parma 8

Sassuolo 8

Monza 7

Venezia 6

Udinese 5

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL'11^ GIORNATA

Venezia-Udinese 2-1

Torino-Lecce 1-1

Cagliari-Frosinone 1-0

Parma-Bologna 1-2

Roma-Sassuolo 3-0

Napoli-Lazio 1-1

Monza-Atalanta 0-1

Genoa-Milan 1-2

Inter-Como 2-0

Fiorentina-Juventus 2-2