Inizia la seconda sosta per le nazionali, ma stavolta non sarà maxi: le date

Inizia la seconda sosta per le nazionali, ma stavolta non sarà maxi: le dateMilanNews.it
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Ieri alle 07:10News
di Antonello Gioia
Comincia oggi la seconda sosta stagionale per gli impegni delle nazionali. In settimana i club non giocheranno partite di campionato

Comincia oggi la seconda sosta stagionale per gli impegni delle nazionali. I giocatori, tra ieri e oggi e, al massimo, domani, raggiungeranno le rispettive rappresentative. Torneranno a disposizione dei club proprietari del cartellino entro giovedì 19 novembre 2026, in tempo per la prossima giornata di campionato.