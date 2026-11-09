De Rossi: "Un piacere vedere Modric così a 41. Ci metto anche Rabiot, difficile preparare una partita contro di loro"
MilanNews.it
Daniele De Rossi rende merito a Modric e Rabiot al termine di Genoa-Milan
Al termine di Genoa-Milan 1-2 Daniele De Rossi è stato intervistato da Sky Sport. L'allenatore dei rossoblu ha voluto spendere belle parole per Modric e Rabiot, oggi in grandissimo spolvero:
Che sensazioni ti dà vedere un Modric così a 41 anni?
"Per chi ama il calcio è un piacere. Ci metto anche Rabiot, è difficile preparare una partita contro di loro. Scherzando a fine partita gli ho detto: “Guarda che non gioco più, non ti posso più menare”, perché ci eravamo beccati un po’ (ride, ndr).
Per chi ama il calcio, già vedere un giocatore di 41 anni con questa passione è una grande cosa. Rabiot è più giovane ma è fortissimo uguale. Giocatori del genere meglio averceli in squadra che contro
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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