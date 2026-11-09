Il commento del club a Genoa-Milan: "Era chiamato a una reazione il Milan, e questa è arrivata"

Si riporta il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Genoa-Milan (1-2), valido per la 11esima giornata di Serie A.

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Genoa-Milan (1-2), valido per la 11esima giornata di Serie A:

"Era chiamato a una reazione il Milan, e questa è arrivata. Dopo lo stop in Europa, a Genova i rossoneri si riscattano nel migliore dei modi, dando continuità alla notte del Derby e superando per 2-1 il Genoa nell'11ª giornata di Serie A, quella che precede l'ultima sosta per le nazionali del 2026. A indirizzare il pomeriggio ligure sono due gol nei primi 20' di Alphadjo Cisse - sempre più il miglior marcatore della stagione milanista - e di Christian Pulisic, reti che hanno scavato un solco poi controllato con autorità e lucidità in una ripresa intensa contro la mai doma squadra di De Rossi, che ha accorciato nel finale con Ellertsson regalando alla partita un finale vibrante.

Un successo prezioso, che ci fa salire a quota 24 punti in classifica (a -5 dalla Lazio capolista) e conferma in generale quello che è un rendimento positivo in campionato. Tante conferme, al di là dei due marcatori di giornata e in generale oltre i singoli: anche oggi, come in altre occasioni in questi primi mesi della stagione 2026/27, i ragazzi di Amorim hanno risposto sul campo, vincendo e convincendo in seguito a una battuta d'arresto. A testimoniare che la strada è quella giusta, per un lavoro che riprenderà a Milanello dopo alcuni giorni per staccare. Ritroveremo il campo domenica 22 contro il sorprendente Frosinone a San Siro, primo impegno dell'intensa volata che chiuderà l'anno solare".