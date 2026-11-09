Milan, il prossimo impegno: si torna a San Siro per una sfida interessante
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Dopo la vittoria contro il Genoa e in attesa che si completi la seconda sosta della stagione, il Milan tornerà in campo contro il Frosinone.
Dopo la vittoria contro il Genoa e in attesa che si completi la seconda sosta della stagione, il Milan tornerà in campo domenica 22 novembre 2026 alle 18:00 a San Siro contro il Frosinone per la sfida valida per la 12esima giornata di Serie A.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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