Milan, il prossimo impegno: si torna a San Siro per una sfida interessante

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Ieri alle 07:40News
di Antonello Gioia
Dopo la vittoria contro il Genoa e in attesa che si completi la seconda sosta della stagione, il Milan tornerà in campo contro il Frosinone.

Dopo la vittoria contro il Genoa e in attesa che si completi la seconda sosta della stagione, il Milan tornerà in campo domenica 22 novembre 2026 alle 18:00 a San Siro contro il Frosinone per la sfida valida per la 12esima giornata di Serie A.