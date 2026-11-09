Repubblica: "In Italia è un altro Milan: soffre e passa a Marassi. Amorim al quarto posto"

Il Milan si è riscattato dopo il flop in Europa League, battendo ieri il Genoa 2-1. Grazie a questo successo, i rossoneri sono ora quarti in classifica

Repubblica in edicola stamattina titola così: "In Italia è un altro Milan: soffre e passa a Marassi. Amorim al quarto posto". Dopo la brutta sconfitta di giovedì in Europa League contro il Ferencvaros, il Diavolo ha rialzato subito la testa e ieri contro il Genoa si è vista una squadra completamente diversa. Nel finale non sono mancati i momenti di sofferenza, ma alla fine il Milan ha portato a casa tre punti importantissimi che gli hanno permesso di salire al quarto posto in classifica. Decisivi i gol di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic nel primo tempo.

Intervenuto in conferenza stampa dopo Genoa-Milan, Ruben Amorim ha dichiarato: "Sono soddisfatto dell'evoluzione che stiamo avendo. Stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare. Abbiamo più possesso palla. Controlliamo di più le partite con la palla. Penso che abbiamo avuto alcuni momenti durante queste partite, momenti davvero buoni con una bella cultura. Penso che siamo lontani dalla fine. Penso che ci manchi tempo nell'ultimo terzo di campo. Controlliamo la palla lontano dall'area avversaria. Questo è un punto chiave anche affinché Goncalo Ramos abbia occasioni più limpide. Non è chiaramente colpa di Goncalo. Pulisic è lontano dall'area. Gonçalo è lontano dall'area. Tutti questi giocatori giocano lontani dall'area, quindi posso dire che siamo ancora lontani dal prodotto finale, perché stiamo ancora lavorando sulla buona progressione, ma poi nell'ultimo terzo di campo sprechiamo molto tempo lì con la palla".