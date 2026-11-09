Milan, Strahinja Pavlovic non risponderà alla convocazione della Serbia
"Strahinja Pavlovic non risponderà alla convocazione della Serbia per superare il problema fisico che lo ha bloccato dopo il derby, facendogli saltare Ferencvaros e Genoa": lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Ruben Amorim spera di recuperarlo per la prima partita dopo la sosta contro il Frosinone o al massmo per l'impegno successivo. Stesso discorso anche per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, out entrambi per problemi muscolari.
MILAN, GLI INFORTUNATI
Pietro Terracciano: trauma alla spalla destra
Alexis Saelemaekers: operazione alla caviglia
Matteo Gabbia: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo.
Samuel Chukwueze: intervento chirurgico per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra.
Ruben Loftus-Cheek: lesione flessore mediale della coscia sinistra
Fikayo Tomori: lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra
Strahinja Pavlovic: problema alla spalla
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