Milan, Strahinja Pavlovic non risponderà alla convocazione della Serbia

Milan, Strahinja Pavlovic non risponderà alla convocazione della SerbiaMilanNews.it
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Ieri alle 10:48News
di Enrico Ferrazzi
Strahinja Pavlovic, che ha saltato gli ultimi due impegni del Milan contro Ferencvaros e Genoa, non risponderà alla convocazione della Serbia

"Strahinja Pavlovic non risponderà alla convocazione della Serbia per superare il problema fisico che lo ha bloccato dopo il derby, facendogli saltare Ferencvaros e Genoa": lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Ruben Amorim spera di recuperarlo per la prima partita dopo la sosta contro il Frosinone o al massmo per l'impegno successivo. Stesso discorso anche per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, out entrambi per problemi muscolari. 

MILAN, GLI INFORTUNATI

Pietro Terracciano: trauma alla spalla destra
Alexis Saelemaekers: operazione alla caviglia
Matteo Gabbia: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo.
Samuel Chukwueze: intervento chirurgico per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra.
Ruben Loftus-Cheek: lesione flessore mediale della coscia sinistra
Fikayo Tomori: lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra
Strahinja Pavlovic: problema alla spalla