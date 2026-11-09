Milan, Strahinja Pavlovic non risponderà alla convocazione della Serbia

Strahinja Pavlovic, che ha saltato gli ultimi due impegni del Milan contro Ferencvaros e Genoa, non risponderà alla convocazione della Serbia

"Strahinja Pavlovic non risponderà alla convocazione della Serbia per superare il problema fisico che lo ha bloccato dopo il derby, facendogli saltare Ferencvaros e Genoa": lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che Ruben Amorim spera di recuperarlo per la prima partita dopo la sosta contro il Frosinone o al massmo per l'impegno successivo. Stesso discorso anche per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, out entrambi per problemi muscolari.

MILAN, GLI INFORTUNATI

Pietro Terracciano: trauma alla spalla destra

Alexis Saelemaekers: operazione alla caviglia

Matteo Gabbia: lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo.

Samuel Chukwueze: intervento chirurgico per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra.

Ruben Loftus-Cheek: lesione flessore mediale della coscia sinistra

Fikayo Tomori: lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra

Strahinja Pavlovic: problema alla spalla