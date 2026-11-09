Cisse continua a segnare. Romano rivela: "È strafelice al Milan"

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato così di Alphadjo Cisse, in gol anche contro il Genoa e capocannoniere stagionale del Milan: "Il Milan ha ricevuto qualche critica dopo il Ferencváros, ma l'orientamento campionato del Diavolo sembra ormai chiarissimo. E allora dopo il derby il Milan ha vinto ancora e lo ha fatto grazie ai gol di Cisse e Pulisic. Ma dal punto di vista dei contratti non dimentichiamo anche quello di Alpha Cisse. Questo ragazzo è molto giovane, ma continua a segnare con grande continuità e il Milan ha messo in conto anche il suo rinnovo che comunque, va detto, non è un'urgenza da fare domani mattina perché altrimenti perdi il ragazzo.

Cisse è strafelice al Milan. È stata un'intuizione del club rossonero che si sta godendo il ragazzo, va dato merito a Moncada che ci ha voluto puntare, ci ha voluto credere, così come la società. Adesso il suo contratto è uno di quelli che vanno messi sotto osservazione perché il Milan vuole rinnovare, il Milan vuole iniziare un dialogo, ripeto senza fretta, senza correre, ma intanto è arrivato un altro gol di Cissé, un'altra volta c'è il volto di questo ragazzo italiano bravo, talentuoso, sulla vittoria del Milan".