Inter, Calhanoglu: "Abbiamo perso col Milan, lo sappiamo, ma ciò che conta è la reazione di squadra"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, si è così espresso al termine della sfida di campionato contro il Como a Dazn.

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, si è così espresso al termine della sfida di campionato contro il Como a Dazn: "Sicuramente abbiamo fatto meglio nelle ultime due rispetto al derby. La strada è giusta, dobbiamo avere la stessa fame e lo stesso spirito. Oggi c'era la giusta fame, tutti volevano la palla. Io sono tranquillo, faccio il mio lavoro. Abbiamo vinto tanto insieme, la strada va avanti, si vedrà ma siamo tranquilli tutti e due".

Calhanoglu ha poi proseguito così sulla reazione delle Beneamata post sconfitta nel derby col Milan: "Sappiamo cosa dobbiamo fare, restare uniti e non mollare mai. Abbiamo perso col Milan, lo sappiamo, ma quello che conta è la reazione della squadra".

