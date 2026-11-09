Cesari su Rabiot-Marcandalli: "Situazione anomale: il criterio di distanza dalla porta è discrezionale"

Graziano Cesari, moviolista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando l'episodio Rabiot-Marcandalli in Genoa-Milan.

Graziano Cesari, moviolista, si è così espresso a Pressing su Mediaset commentando l'episodio Rabiot-Marcandalli: "Chiara occasione da rete, quindi con espulsione diretta, che però avviene nella metà campo della squadra in cui gioca il giocatore che lo commette.

Vado subito al minuto numero 50. In quel momento è il risultato di 2-0 per il Milan. Questa è la palla rilanciata da Pulisic e poi questo è Marcandalli che ha questa indecisione con Rabiot, che prende il pallone, e tranquillamente Massa estrae il cartellino giallo. Perché cosa ritiene? Fallo, è sempre fallo questo. Perché cosa ritiene? Che ci sia una distanza tale che non permetta a Rabiot di proseguire l'azione. Massa è in posizione ottimale.

Non c'è nessun giocatore del Genoa nella sua metà campo. Nessuno. Cioè, praticamente sono Cisse e Rabiot due contro il portiere, due contro zero in questa situazione.

La distanza è una delle caratteristich. C'è un giocatore del Milan in possesso del pallone, Rabiot, e c'è un giocatore del Milan al centro che sta seguendo l'azione. Quindi c'è tutto, quasi tutto, manca solo la distanza, che è un criterio discrezionale soggettivo. Quindi non ci sono i metri. Abbiamo la distanza particolare dalla porta nel regolamento? No. Abbiamo visto, per esempio, un Ndour che ha fatto un gol da settanta metri in nazionale. Quindi questa è una discrezionalità che ha l'arbitro di gara.

E quindi io aspetto assolutamente di ricevere una risposta da Orsato e dalla UEFA, da Roberto Rosetti, in questa situazione che è assolutamente anomala: come ci si deve comportare in questa situazione?".