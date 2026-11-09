Il Giornale titola sul Milan: "Il Diavolo va solo se titolare e a gennaio serve spendere"

Secondo Il Giornale ci sono due Milan: uno in campionato e uno in Europa. Ieri Amorim ha schierato i titolari e non è un caso che siano arrivati i tre punti

L'edizione odierna de Il Giornale titola così stamattina sul Milan: "Il Diavolo va solo se titolare e a gennaio serve spendere". Dopo il turnover di giovedì in Europa League, ieri contro il Genoa in campionato, Ruben Amorim ha messo in campo dal primo minuto i titolari e non è un caso che i rossoneri abbiano portato a casa i tre punti. E' evidente che ad oggi nella rosa milanista ci sia troppa differenza tra prime e seconde linee, un difetto che il club di via Aldo Rossi dovrà cercare di sistemare il più possibile a gennaio grazie al mercato.

Scrive il quotidiano milanese: "Adesso è ufficiale: ci sono due Milan. Uno, in campionato, ha una bella marcia e prima della sosta riesce a vincere nella fossa del Genoa, che non è di questi tempi una impresa facile visti i precedenti (tre successi di fila). L’altro Milan, quello dell’Europa league, in clamoroso ritardo rispetto alla qualificazione (appena 3 punti dopo 4 sfide), si trascina dietro invece gravi limiti tecnici e caratteriali accentuati appena si fa ricorso ai ricambi dalla panchina o si fanno i conti con il malinconico elenco degli infortuni (con Pavlovic sono diventati sette ieri). Per recuperare infatti gli eventuali play off europei ci sarebbe bisogno di collezionare almeno 10 punti contro rivali che non sono proprio comodi (a cominciare dal viaggio al Pireo contro l’Olympiakos)".