Ordine sul Milan: "Terracciano centrale? Si tratta sotto sotto di un messaggio per la proprietà in vista del mercato di gennaio"

Il giornalista Franco Ordine ha commentato alcune scelte di Ruben Amorim durante la sfida di ieri contro il Genoa

Sulle colonne del Corriere dello Sport in edicola oggi, Franco Ordine ha rilasciato queste parole sul Milan che ieri ha battuto 2-1 il Genoa: "Perso anche Pavlovic, che è poi uno dei più continui nel rendimento e il più 'applicato' durante gli allenamenti, ha dovuto improvvisare Diawara centrale e addirittura Musah terzino sinistro. E a chi sostiene che nell’occasione la sfiducia nei confronti di Estupiñan è meritata (entrato a pochi minuti dal gong è riuscito a provocare una punizione a fine recupero che poteva risultare fatale), qualche spiegazione varrebbe la pena ottenerla per il mancato ricorso a Bartesaghi. Non solo. Più avanti, quando si è capito che la fatica accumulata giovedì con gli ungheresi ha schiacciato il Milan negli ultimi 20-30 metri, dalla panchina è spuntato Terracciano utilizzato da secondo centrale di sinistra, lui che è di piede destro e che fin qui ha soltanto collezionato stroncature.

Si tratta sotto sotto di un messaggio per la proprietà che dal suo canto ha già promesso di intervenire sul mercato di gennaio per colmare le lacune. Il punto è proprio questo: fino a quell’appuntamento il tecnico portoghese deve andare avanti con le attuali forze. Certo: dopo la sosta potrà recuperare qualcuno degli infortunati (Tomori, Pavlovic, Loftus Cheek, forse Gabbia) non certamente Saelemakers e Chekwueze che torneranno pronti tra febbraio e marzo. Per questo il piano di potenziamento deve sciogliere un altro nodo per ora rimasto aggrovigliato: quello del vice Ramos. Il portoghese che ieri si è fatto applaudire per il generoso assist servito a Pulisic in piena area sembra condannato a giocarle tutte e fino in fondo perché Camarda viene chiamato alle armi solo in rare circostanze. Anche qui, come nel caso di Estupiñan non ceduto, riconoscere l’errore di valutazione fatto in estate è sintomo di intelligenza!".