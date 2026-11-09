Licari: "Il Milan è un ottovolante, ma almeno è vivo. Amorim sta provando a creare qualcosa"

Il giornalista Fabio Licari ha commentato la crescita del Milan che ieri ha battuto 2-1 il Genoa grazie ai gol di Cisse e Pulisic

Fabio Licari ha commentato sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi i risultati delle big della Serie A. Questo il suo pensiero sul Milan che ieri ha battuto 2-1 il Genoa grazie ai gol di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic: "Ha sfiorato la giornataccia il Milan che, nel finale con il Genoa, ha rischiato di compromettere un successo importantissimo: altro che discontinuità, il Milan è un ottovolante, ma almeno è vivo. Amorim chiede tanto, con un sistema che obbliga a variazioni e movimenti continui, e alla fine dei 90’ si paga, ma sta provando a creare qualcosa. Uno che invece la continuità non l’hamai persa è Cisse, ha vent’anni, segna con regolarità impressionante e potrebbe debuttare in azzurro contro la Francia".

Di seguito il tabellino di Genoa-Milan, sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive.

GENOA-MILAN 1-2, IL TABELLINO

Marcatori: 13' Cisse (MIL), 19' Pulisic (MIL), 88' Ellertson (GEN)

LE FORMAZIONI

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (61' El Shaarawy), Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè (85' Sow) , Wiafe (85' Meichtry), Ellertsson; Messias (61' Baldanzi), Vitinha (73' Colombo); Osmajić. A disp.: Sommariva, Stolz; Drameh, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli; A. Amorim, Meichtry, Havel, Venturino. All.: De Rossi.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (61' Terracciano), Musah (86' Estupinan); Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse (61' Hutchinson); Pulisic (79' Jashari); Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Vladimirov; Comotto; Camarda. All.: R. Amorim.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 29' Diawara (MIL), 49' Marcandalli (GEN), 49' Rabiot (MIL), 75' Pulisic (MIL), 86' Gila (MIL), 90' + 4' Ehizubue (GEN)

Recupero: 1' PT, 5' ST