Inter, Chivu: "Derby? Bisogna fare il meglio con quello che si ha soprattutto dal punto di vista motivazionale"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo il convincente successo per 2-0 sul Como di Fabregas a San Siro.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo il convincente successo per 2-0 sul Como a San Siro.

L'Inter ha preparato benissimo la gara… "Partirei dalle 9 partite in 27 giorni, superate con energia seppur con alti e bassi. Si cerca sempre di fare meglio ma a volte ci sono anche delle amarezze che vanno accettate e ingoiate. Basta prepararsi bene col lavoro e la mentalità alle partite successive. Oggi abbiamo alzato il ritmo e l'intensità abbiamo trovato la nostra preparazione dal punto di vista della qualità e delle pressioni, si è ragionato di squadra. Un primo tempo fatto bene sotto tutti i punti di vista che ci ha permesso di andare all'intervallo sopra di due gol, poi a volte serve saper gestire le energie e i momenti della partita. Faccio i complimenti ai ragazzi che oggi sono stati meravigliosi".

Si diceva che l'Inter subiva troppi gol e sbagliava l'approccio… Il derby ha fatto scattare qualcosa? "C'è sempre da migliorare, non si può avere tutto e essere perfetti. Bisogna accettare che le stagioni sono lunghe e le partite tante, facendo il meglio con quello che si ha soprattutto dal punto di vista motivazionale".

Carlos Augusto ha detto che i giocatori si sono parlati... "Ci sta tutto, i giocatori infortunati, le energie che mancano, il tornare alle 4 di mattina dalle trasferte, il guardarsi in faccia quando si vince e quando non si vince. Abbiamo perso il derby ma si va avanti, dobbiamo tirare su tutto quello che abbiamo per portare avanti una stagione importante e ambiziosa. Serve il piglio giusto, abbiamo reagito dopo il derby perso così come dopo il Club Brugge, quando c'era tanta amarezza. Dopo queste 9 partite dico che potevamo fare certamente meglio, ma anche peggio".

L'Inter è stata brava a non permettere al Como di fare il proprio gioco. "Nasce tutto dagli attaccanti, sono rimasti orientati e gli hanno tolto il giro palla, arrivando coi tempi giusti nelle pressioni. Sapevamo che dovevamo avere compattezza per non avere linee di passaggio, sapevamo che il Como preferisce andare avanti piuttosto che tornare indietro. Siamo stati abili a sfruttare quello che è stato il piano di gioco".