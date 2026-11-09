Sabatini: "Rabiot va in porta perché è Rabiot, ma mica possiamo adattare il regolamento alle caratteristiche di un giocatore"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando l'operato dell'arbitro Massa in Genoa-Milan.

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando l'operato di Massa in Genoa-Milan: "Marcandalli va a commettere un fallo – probabilmente da espulsione, da rosso – nel secondo tempo sul 2-0 per il Milan ai danni di Rabiot, con proteste, ammonizioni, l'arbitro abbastanza confuso secondo me, il quale, sentendo probabilmente delle voci dalla panchina, per la prima volta a mia memoria che succede, trova il modo di espellere tre componenti della panchina del Milan, credo il medico e il massaggiatore.

Ecco, in quella situazione ci poteva essere un episodio – con Rabiot lanciato a rete – da espulsione, da cartellino rosso, un errore dell'arbitro. Devo esser sincero? No, perché comunque dei requisiti che servono per il fallo da ultimo uomo che porta al cartellino rosso e all'espulsione, secondo me, mancava quello della distanza abbastanza ravvicinata da essere pericolosa per la porta. Rabiot è un cavallo che poteva arrivare probabilmente fino davanti al portiere e trafiggerlo, però sempre 55 metri erano; oppure, se si vuole rovesciare con un'interpretazione libera questa situazione, era da cartellino rosso perché Rabiot fa cinquanta metri palla al piede e poi va a tirare. Eh, però non si può adattare in ogni caso una sanzione disciplinare, un cartellino giallo o rosso a seconda delle caratteristiche del giocatore, perché altrimenti... altrimenti sarebbe finita".