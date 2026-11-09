Ct Serbia: "Pavlovic? Potrebbe anche aggregarsi, ma è difficile"

Veljko Paunovic, ct della Serbia, ha confermato che difficilmente Strahinja Pavlovic potrà rispondere alla convocazione della nazionale serba

Veljko Paunovic, ct della Serbia, è intervenuto oggi in conferenza stampa e ha parlato anche di alcuni giocatori che non potranno rispondere alla convocazione, tra cui anche il difensore del Milan Strahinja Pavlovic. Ecco le sue parole sul giocatore rossonero: "Strahinja Pavlovic è sotto osservazione a causa di un problema al rene. Ci siamo sentiti stamattina, deve fare delle analisi, potrebbe anche aggregarsi, ma è difficile. Per questo motivo abbiamo chiamato in un secondo momento Krpić dal Győr che avrà l'opportunità di mettersi in mostra".

Questa la lista dei convocati rossoneri:



Alphadjo Cisse (Italia)

Adrien Rabiot (Francia)

Mike Maignan (Francia)

Diego Moreira (Belgio)

Luka Modric (Croazia)

Goncalo Ramos (Portogallo)

Ardon Jashari (Svizzera)

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Pervis Estupinan (Ecuador)

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Francesco Camarda (Italia Under 21)

Sankhoun Diawara (Francia Under 21)

Christian Comotto (Italia Under 20)