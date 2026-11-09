Milan, sono 13 i giocatori rossoneri convocati in nazionale
Sono 13 i giocatori del Milan convocati in nazionale durante questa sosta di novembre. In dubbio resta Strahinja Pavlovic
Sono 13 i giocatori del Milan convocati in nazionale durante questa sosta di novembre. In stand-by resta Strahinja Pavlovic che non dovrebbe rispondere alla chiamata della Serbia, anche se il ct non ha escluso del tutto che il difensore possa aggregarsi al gruppo serbo.
Questa la lista 13 milanisti convocati nelle rispettive nazionali per questa sosta:
Alphadjo Cisse (Italia)
Adrien Rabiot (Francia)
Mike Maignan (Francia)
Diego Moreira (Belgio)
Luka Modric (Croazia)
Goncalo Ramos (Portogallo)
Ardon Jashari (Svizzera)
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Pervis Estupinan (Ecuador)
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Francesco Camarda (Italia Under 21)
Sankhoun Diawara (Francia Under 21)
Christian Comotto (Italia Under 20)
Per quanto riguarda coloro che non sono stati convocati, Ruben Amorim ha concesso loro una settimana di riposo, con la ripresa degli allenamenti in programma lunedì prossimo a Milanello. In questi giorni, nel Centro Sportivo milanista si vedranno i sette giocatori infortunati, vale a dire P.Terracciano, Gabbia, Tomori, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze.
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