Davanti a Cisse solo Yamal: la particolare statistica dei giocatori nati dal 2006

Alphadjo Cisse è stato ancora decisivo ieri pomeriggio contro il Genoa. Dopo la doppietta al Parma a San Siro, il numero 70 rossonero ha segnato nuovamente in campionato, e così come contro il Torino e la Juventus lo ha fatto in trasferta. La giovane stella del Milan è quindi in una particolare lista di giovanissimi talenti:

CISSE (QUASI) COME YAMAL

Con il suo quinto gol alla nona presenza in Serie A con il Milan a 20 anni e 17 giorni, Alphadjo Cisse è diventato il secondo rossonero più giovane a raggiungere questo traguardo nelle prime 10 presenze nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Alexandre Pato, che ci riuscì a 18 anni e 181 giorni. Infatti,

Alphadjo Cisse è uno dei soli tre giocatori nati dal 2006 in avanti dei cinque maggiori campionati europei 2026/27 ad aver segnato otto o più gol considerando tutte le competizioni, insieme a Lamine Yamal (13) e Paris Brunner (otto).