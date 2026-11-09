Italia, Mancini: "Il ruolo di Cisse? Può fare entrambi i ruoli d'attacco, ora devo vederlo dal vivo"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il ct azzurro Roberto Mancini ha parlato anche di Alphadjo Cisse e del suo ruolo in campo

Roberto Mancini, ct dell'Italia, intervenuto oggi in conferenza stampa a Coverciano, ha parlato anche di Alphadjo Cisse, attaccante del Milan convocato per la prima volta in nazionale maggiore. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Qual è il ruolo di Cissè e Zaniolo? Agli allenatori serve oggi un aggiornamento più continuo?

"E' la passione che spinge a volersi migliorare ogni giorno a restare al passo con i tempi. Cissè può fare entrambi i ruoli d'attacco, ora devo vederlo dal vivo. Zaniolo può fare l'esterno, il centravanti e la mezzapunta".

Questa la lista del convocati di Roberto Mancini:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).