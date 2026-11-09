Cisse su Modric: "Una persona spettacolare. Mi ha detto che devo saper leggere meglio il gioco e capire i momenti della partita"

Alphadjo Cisse ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio nella quale ha parlato anche del suo compagno di squadra Luka Modric

Intervistato in esclusiva da Cronache di Spogliatoio, Alphadjo Cisse ha rilasciato queste parole sui suoi idoli da ragazzo e su Luka Modric:

"MODRIĆ, POGBA E I MIEI IDOLI

Un consiglio su cosa devo migliorare me lo ha dato Modrić: devo saper leggere meglio il gioco e capire i momenti della partita. Lui è un grande, una persona spettacolare, disponibile a farti imparare, interessante da ascoltare. Anche se il mio idolo era molto diverso da ragazzo: Paul Pogba, quando era alla Juventus. Facciamo cose diverse in campo, e sicuramente per un bambino il suo taglio di capelli non passava inosservato… magari me lo faccio in futuro! Di lui apprezzavo il fatto che faceva divertire le persone: è quello che voglio fare anche io.

I GIOVANI TALENTI ITALIANI E LA FIDUCIA NELLE PROPRIE QUALITÀ

L’Italia è piena di giovani forti, ve lo assicuro. Dipende tutto dalle possibilità che ti vengono date. Negli ultimi mesi ne sono usciti tanti, tra cui io, e sono sicuro che ne usciranno ancora tanti altri nel prossimo futuro. Quando arrivi a un certo livello, rimani stupito: uno su tutti, io sono rimasto colpito da Pisilli, è troppo forte. Lo conoscevo, ma quando ci ho giocato insieme ne ho capito la forza. E ho capito la mia quando nei primi anni a Verona approcciavo ai grandi, il livello si alzava ma io continuavo ad avere fiducia, a capire che avrei potuto fare grandi cose se avessi seguito il percorso. Di avere qualcosa di speciale.

SEEDORF, IL MILAN E IL SOGNO DI SAN SIRO

Mi ispiravo al calciatore di cui avevo la maglia da piccolo: Clarence Seedorf. Me l’aveva regalata mia mamma, era quella che utilizzavo al campetto. Quindi forse ce l’avevo nel destino di venire qui. Seedorf è diventato un idolo a San Siro. Il luogo in cui percepisci la grandezza, la pressione, l’effetto di giocare in uno stadio che rappresenta il sogno dei bambini. Esserci, adesso, è come dire al bambino che ero: «Hai visto? Ce l’hai fatta». È una grande motivazione per me. Ma sono abbastanza spensierato per non subirlo. Quando inizi a giocare, te ne accorgi meno e non ci fai caso: è più facile. I tifosi sono attaccatissimi alla squadra, te ne accorgi non solo a Milano, ma in tutto il mondo. E così capisci dove ti trovi. Mi ha colpito tantissimo l’organizzazione che c’è qui".