Di Canio convinto: "Milan squadra e gruppo sano, a Genova hanno dato una bella risposta"

Paolo Di Canio, a Sly Calcio Club ha commentato così il momento del Milan di Ruben Amorim, reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Ferencvàros, ma vittorioso ieri a Genova contro i rossoblù in campionato. Le parole di Di Canio sul gruppo rossonero:

DI CANIO AMMETTE

"Amorim è stato durissimo in settimana, anche con sé stesso ma soprattutto con la squadra. E lo sappiamo, al Milan negli ultimi anni il clima è stato un po' pesante. Però sai cosa vi dico? Che il gruppo è sano, è forte. Altrimenti non vinci a Genova così, la risposta è arrivata sul campo".

MILAN: AD OGGI AMORIM MEGLIO DI ALLEGRI

Il Milan arriva alla sosta con una vittoria importantissima. Per come è andata la partita e considerando la difficoltà della trasferta di Genova, contro un Genoa così in forma, questi tre punti potrebbero avere anche un peso ulteriore rispetto ai "semplici" tre punti che il Diavolo ha conquistato. Con questo successo il Milan sale a 24 punti in classifica, 2 in più rispetto a quelli conquistati dal Milan di Max Allegri nella passata stagione dopo 11 giornate. Meglio anche dell'ultima stagione di Pioli, sempre per due lunghezze