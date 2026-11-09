Letizia: "Il fatto di essere davanti a Juve e Napoli e attaccati alle squadre che tutti dicono siano più forti è un buon risultato"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la classifica del Milan dopo 11 giornate.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la classifica del Milan dopo 11 giornate: "Il Milan in questo momento è al quarto posto e, dopo poco più di un quarto di stagione a livello di Serie A, avremmo centrato quello che è il nostro obiettivo minimo. La seconda cosa che vi dico è che, al di là del quarto posto, è chiaro, lo so benissimo, guardare oggi la classifica serve e non serve – più non serve che serve – per mille motivi, perché ognuno ha fatto le sue partite diverse, non c'è ancora una parità di calendario. Però, al di là di questo, il dato di fatto è che comunque il Milan in questo momento è nel gruppo delle squadre che guideranno la Serie A. È l'ultima, anzi la penultima di questo gruppo, però il Milan in questo momento è a cinque punti dalla Lazio capolista, a quattro punti dall'Inter, dietro la Roma e davanti al Como. E se vogliamo guardare anche un altro dato, il Milan ha staccato nettamente il Napoli, che è una squadra in crisi, che è una squadra in difficoltà, che secondo me prima o poi si riprenderà, e ha dato un bel vantaggio anche sulla Juve".

IL BILANCIO DI LETIZIA SUL MILAN

"A inizio - prosegue Letizia - stagione, al di là della sorpresa Lazio, tutti vedevano l'Inter e la Roma avanti, il Como avanti al Milan in virtù di quanto ha fatto nell'ultimo anno e in virtù del fatto che il Como è più avanti nel nostro progetto, e vedevano il Milan anche dietro al Napoli e magari anche dietro alla Juventus. Il fatto di essere invece davanti a Napoli e Juve e attaccati comunque alle squadre che secondo tutti ci sono superiori, secondo me è un bel risultato, e di risultati parliamo ogni tanto".