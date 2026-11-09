Rabiot come Kakà: il francese diventa decisivo come l'ex numero 22

Adrien Rabiot è diventato un giocatore fondamentale per il destino del Milan. Assist per Cisse a Genova, giocate decisive e una presenza in campo che mancava a questa squadra da moltissimi anni. Come riportato da Opta, il centrocampista francese del Milan ha partecipato ad almeno una rete in ciascuna delle ultime sei presenze in Serie A e l'ultimo centrocampista del Milan a fare altrettanto è stato Kaká nel 2004 (sette).

RABIOT POLEMICO CON GLI ARBITRI ITALIANI

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, dopo la vittoria del Milan a Genova ha voluto fare il punto commentando ed analizzando l'episodio Marcandalli-Rabiot, che ha scaturito l'ammonizione praticamente da ultimo uomo del difensore rossoblù per un fallo sul numero dodici milanista, lanciato da solo a rete. Proprio il centrocampista francese ha voluto rispondere al video Instagram dell'ex arbitro. Queste le parole di Calvarese e la successiva risposta di Adrien:

“L’azione di Rabiot rappresentava un’occasione da gol? Assolutamente sì. Ma ricordiamo che per regolamento, affinché si configuri un DOGSO, l’occasione deve essere chiaraed evidente. Ed è proprio per questo che il regolamento stesso prevede la valutazione di 4 parametri. Il possesso del pallone, la direzione generale dell’azione, il numero di difendenti e la distanza dalla porta. In questo caso, considerando che siamo in posizione leggermente defilata e a circa 60 metri dalla porta, considero sostenibile la scelta di Massa di estrarre il cartellino giallo per Marcandalli. Ritengo però che se l’arbitro avesse estratto il rosso dal campo, il VAR Camplone non sarebbe intervenuto”.

LA RISPOSTA DI RABIOT

"Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze. Pensateci. Bonne soirée".