Milan, 13 convocati in nazionale e 7 infortunati: sono solo 5 giocatori a disposizione di Amorim
Dopo la vittoria contro il Genoa, Ruben Amorim ha concesso una settimana di riposo alla sua squadra che riprenderà gli allenamenti lunedì prossimo. In realtà, però, solo sei i giocatori potranno usufruire di questi giorni liberi, vale a dire coloro che non sono stati convocati in nazionale e non sono nemmeno infortunati: si tratta di del portiere Lorenzo Torriani, dei difensori Filippo Terracciano, Koni De Winter e Mario Gila, del centrocampista Yunus Musah e del'attaccante Omari Hutchinson. Sono tredici invece i rossoneri convocati in nazionale, mentre gli infortunati, che sono attesi in questi giorni a Milanello per proseguire il loro percorso di recupero, sono sette. La speranza di Amorim è che qualcuno di loro possa tornare a lavorare in gruppo alla ripresa degli allenamenti.
CONVOCATI IN NAZIONALE: Maignan, Diawara, Bartesaghi, Estupinan, Rabiot, Modric, Jashari, Comotto, Moreira, Camarda, Pulisic, Cisse, Ramos.
INFORTUNATI: P.Terracciano, Gabbia, Tomori, Pavlovic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Chukwueze.
A DISPOSIZIONE: Torriani, F.Terracciano, De Winter, Gila, Hutchinson, Musah.
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