Milan, 13 convocati in nazionale e 7 infortunati: sono solo 5 giocatori a disposizione di Amorim

In questa sosta, con 13 giocatori in nazionale e 7 infortunati, Ruben Amorim avrà a disposizione solo 6 calciatori a Milanello

Dopo la vittoria contro il Genoa, Ruben Amorim ha concesso una settimana di riposo alla sua squadra che riprenderà gli allenamenti lunedì prossimo. In realtà, però, solo sei i giocatori potranno usufruire di questi giorni liberi, vale a dire coloro che non sono stati convocati in nazionale e non sono nemmeno infortunati: si tratta di del portiere Lorenzo Torriani, dei difensori Filippo Terracciano, Koni De Winter e Mario Gila, del centrocampista Yunus Musah e del'attaccante Omari Hutchinson. Sono tredici invece i rossoneri convocati in nazionale, mentre gli infortunati, che sono attesi in questi giorni a Milanello per proseguire il loro percorso di recupero, sono sette. La speranza di Amorim è che qualcuno di loro possa tornare a lavorare in gruppo alla ripresa degli allenamenti.

CONVOCATI IN NAZIONALE: Maignan, Diawara, Bartesaghi, Estupinan, Rabiot, Modric, Jashari, Comotto, Moreira, Camarda, Pulisic, Cisse, Ramos.

INFORTUNATI: P.Terracciano, Gabbia, Tomori, Pavlovic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Chukwueze.

A DISPOSIZIONE: Torriani, F.Terracciano, De Winter, Gila, Hutchinson, Musah.