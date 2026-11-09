Pasotto: "È impensabile porsi obiettivi di alto livello se ad ogni vittoria seguirà una sconfitta come sta avvenendo da tre settimane"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Amorim dopo Genoa-Milan.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando le parole di Amorim dopo Genoa-Milan: "La regola rossonera dell’alternanza si conferma implacabile. Dopo la figuraccia europea, quella prima della sosta avrebbe dovuto essere la versione buona del Milan, e così è stato. Si scherza, ma non troppo: questa vittoria permette ad Amorim di trascorrere una sosta tutto sommato serena – in campionato i conti tornano -, ma è impensabile porsi obiettivi di alto livello se ad ogni vittoria seguirà una sconfitta come sta avvenendo da tre settimane. I tre punti di oggi tra l’altro sono preziosi non solo per la propria autostima (il Genoa arrivava da tre vittorie consecutive, quattro di fila in casa), ma anche perché permettono di accorciare sulla Lazio e approfittare di quelli che verranno smarriti dalla concorrenza in Inter-Como".

LE PAROLE DI AMORIM

E così nel dopogara il Ruben furioso lascia il posto a quello soddisfatto, sebbene nel finale il Milan si sia complicato nuovamente la vita. “Sono orgoglioso dei miei giocatori. La cosa più importante era essere competitivi, l’ho detto prima della partita. Se approcciamo ogni partita così allora siamo un passo più vicini a poterle vincere tutte. Ci sono momenti in cui riesci a giocare molto bene, ci sono stati anche altri momenti in cui abbiamo cambiato modo di giocare e siamo andati forti sulle seconde palle e abbiamo giocato un calcio differente. Questo fanno le grandi squadre: giocano in modo differente all’interno della stessa partita. Sono davvero soddisfatto dei miei calciatori oggi. Possiamo vincere ogni partita, ma non posso assicurare che raggiungeremo questo tipo di consapevolezza entro la fine della stagione. Non sento ci sia ancora questo tipo di continuità. Se avessimo avuto tutti disponibili saremmo stati sicuramente migliori anche in Europa League. Essere competitivi dipende dalla mentalità. Se giochi per il Milan, non ci sono giorni liberi. Non puoi presentarti come è successo giovedì e poi riaccenderti per la domenica. Non è possibile. Non è una condizione fisica, è una questione di avere ansia per la sconfitta. Se hai ‘panico’ per la sconfitta non è che tu abbia paura di perdere, ma sei consapevole che perdere è la fine del mondo. Questo è il feeling che voglio che abbiano le mie squadre".