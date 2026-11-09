Caressa: "Il povero Ramos fa la guerra ma non gli arriva mai un pallone, è quasi come un centrocampista”

A Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha raccontanto brevemente il momento di Gonçalo Ramos, a secco in Serie A ma decisivo contro il Genoa con un bell'assist a Pulisic. Caressa ha voluto commentare così tutto il lavoro sporco del centravanti portoghese:

CARESSA COMMENTA RAMOS

"Il povero Gonçalo fa la guerra ma non gli arriva mai un pallone. Combatte quasi come un centrocampista”.

AMORIM SUL MOMENTO DEL MILAN

"Il turnover per noi è necessario. Chiaramente, è stata una brutta partita giovedì per i giocatori che abbiamo: penso sia un fatto di mentalità, e dobbiamo affrontarlo. L'unico modo che conosco è lavorare, allenarmi con i giocatori, spiegare, mostrare i video, perché ci sono state alcune cose così evidenti che non ho bisogno di spiegare; mi limiterò a mostrare qualche clip della partita e capiranno. Sono soddisfatto dell'evoluzione che stiamo avendo. Stiamo cambiando completamente il nostro modo di giocare. Abbiamo più possesso palla. Controlliamo di più le partite con la palla. Penso che abbiamo avuto alcuni momenti durante queste partite, momenti davvero buoni con una bella cultura. Penso che siamo lontani dalla fine. Penso che ci manchi tempo nell'ultimo terzo di campo. Controlliamo la palla lontano dall'area avversaria. Questo è un punto chiave anche affinché Goncalo Ramos abbia occasioni più limpide. Non è chiaramente colpa di Goncalo. Pulisic è lontano dall'area. Gonçalo è lontano dall'area. Tutti questi giocatori giocano lontani dall'area, quindi posso dire che siamo ancora lontani dal prodotto finale, perché stiamo ancora lavorando sulla buona progressione, ma poi nell'ultimo terzo di campo sprechiamo molto tempo lì con la palla".