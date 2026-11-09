Milan-Sunderland, info sui biglietti: parte la vendita libera

Una nuova prima volta in arrivo per il Milan nella UEFA Europa League 2026/27 : l'inedita avversaria della 6ª giornata della Fase Campionato, in programma giovedì 10 dicembre alle 21.00 a San Siro, è il Sunderland. Con il percorso europeo sempre più nel vivo, i rossoneri hanno bisogno del calore del popolo milanista come spinta ulteriore per battere gli inglesi.

BIGLIETTI MILAN-SUNDERLAND

I biglietti sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo le seguenti modalità:

Fase Abbonati Plus: da mercoledì 4 novembre ore 15.00 fino a giovedì 5 novembre ore 23.59, ogni abbonato Plus alla stagione 2026/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Abbonati: da venerdì 6 novembre ore 15.00 fino a domenica 8 novembre ore 23.59, ogni abbonato alla stagione 2026/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Milan Club: da venerdì 6 novembre ore 15.00 fino a domenica 8 novembre ore 23.59, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;

Vendita libera: da lunedì 9 novembre ore 15.00.

CAMBIO NOMINATIVO

Per Milan-Sunderland non sarà attivo il cambio nominativo.

PREZZI E PROMO

Il prezzo parte da 19€ nella fase abbonati. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe in diversi settori, con prezzi da 14€ sempre dalla fase abbonati.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.