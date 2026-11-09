Serafini: "Un commento a parte lo merita questo mediocre, questo modestissimo arbitro che è il signor Massa"

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a MilanCommunityTV commentando la vittoria del Milan contro il Genoa per 1-2.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a MilanCommunityTV commentando la vittoria del Milan contro il Genoa: "Un commento a parte lo merita questo mediocre, questo modestissimo arbitro che è il signor Massa. La partita è finita Genoa-Milan con sette ammoniti e quattro espulsi. Cinque ammoniti del Milan e tre espulsi dalla panchina; due del Genoa ammoniti e uno espulso dalla panchina. A parte la sperequazione tra i cartellini gialli, perché Milan e Genoa hanno fatto falli uguali, ma molti Massa non li ha visti e molti altri invece li ha sanzionati, alcuni appunto con la mano dura.

Grave la protesta di Rabiot all'inizio del secondo tempo: Rabiot non deve cadere in queste trappole, perché era partito in contropiede in perfetta solitudine verso la metà campo del Genoa, Mercandalli lo ha atterrato qualche centimetro prima della linea di centrocampo, il signor Massa ha solo ammonito il genoano – che è stato il primo della partita, l'ultimo sarà ammonito al novantesimo – e quindi qui sono scaturite le proteste che hanno portato all'ammonizione di Rabiot e all'espulsione di tre elementi della panchina, addirittura anche il medico sociale, il dottor Mazzoni.

Questo per dire come si può falsare, come si può spostare l'inerzia di una partita, come la si può inquinare. Una partita che è stata sostanzialmente pulita, energica, agonistica, ma non da giustificare questa granuola di cartellini, sette gialli e quattro rossi, cioè manco fosse Argentina-Uruguay".