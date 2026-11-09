Il Club di Sky analizza Gonçalo Ramos: i commenti di Caressa e Di Canio a sostegno del 9 rossonero

I commenti di Fabio Caressa e di Paolo Di Canio a sostegno del numero 9 rossonero Gonçalo Ramos.

Ieri sera nel posto partita di Fiorentina-Juventus, durante la puntata de "Il Club" su Sky, uno dei temi emersi è stato quello di Gonçalo Ramos e di alcune statistiche interessanti emerse in queste prime 11 giornate di campionato. Di seguito il commento di Caressa e Di Canio.

Caressa - "Fa un lavoro clamoroso, più da centrocampista che da attaccante per alcuni numeri. Il povero Gonçalo fa la guerra, lotta, gira, ma non gli arrivano mai i palloni"

Di Canio - "Oltre che non gli arrivano i palloni li davanti non fa proprio in tempo a tornare davanti a ricevere quei palloni che arrivano. Però se continua così e continuano a fare gol gli altri, c'è questo ragazzino (Cisse ndr) che è in stato di grazia, è incredibile di come sente la porta, come non sente il peso. Oppure Pulisic, il gol che fa sembra facile, ma fa capire che è lucido, che è tornato quello che conosciamo, che è tra i leader tecnici e pure per intelligenza calcistica, che si allarga, perché Ramos glie la da un po' male, e fa gol da calcetto di piatto sul primo palo, cioè lucidità".