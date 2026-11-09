Graziani: "Se il Milan trova continuità, può addirittura lottare per qualcosa di ancora più importante"

Ciccio Graziani, opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su RaiSport commentando il percorso del Milan di Amorim

Ciccio Graziani, opinionista, si è così espresso a La Domenica Sportiva su RaiSport commentando il percorso del Milan di Amorim: "Nel Milan c'è di sbagliato che c'è troppa discontinuità. Male in coppa, bene in campionato: ha vinto con l'Inter, ha vinto a Genova. La posizione è ottimale, a ventiquattro punti; oggi è dentro la Champions con tutte le problematiche, anche loro con gli infortuni. Quindi il Milan deve trovare un pochino più di continuità, non troppi... anche qui, troppi alti e bassi. Se trova la continuità, secondo me, può addirittura lottare per qualcosa di ancora più importante, nonostante abbia un centravanti che non sappiamo che roba è, quanto possa dipendere da lui, quanto invece possa dipendere dalla squadra o da Amorim.

Ma loro devono trovare il modo di valorizzare questo attaccante, altrimenti diventa un problema".