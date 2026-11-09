Milan, Amorim conquista un nuovo record di punti: mai così bene dal 2022

Il Milan reagisce alla tremenda figura fatta in Europa League, vincendo con merito a Genova contro i rossoblù al termine di una partita giocata con coraggio ed intensità. Dopo un primo tempo quasi perfetto dal punto di vista della concretezza, viste le reti di Cisse e Pulisic, nella ripresa il Milan cala di ritmo e concede spazi e occasioni al Genoa. Il finale di gara, come spesso capita a Marassi è un Thriller dal quale il Milan ne esce vincitore.

NUMERI E CURIOSITA': MAI COSI' BENE DAL 2022

Come riportato da Opta, Dopo tre stagioni in cui non aveva mai superato i 22 punti nelle prime 11 giornate, il Milan ha raggiunto quota 24 in questo campionato, registrando il miglior avvio dal 2022/23 (26 punti). Inoltre, il Milan ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei trasferte di questo campionato, rimanendo imbattuto nelle prime sei gare esterne stagionali per la quarta volta nelle ultime sette stagioni di Serie A.

AMORIM ELOGIA LA SQUADRA

“Sono orgoglioso dei miei giocatori. La cosa più importante era essere competitivi, l’ho detto prima della partita. Se approcciamo ogni partita così allora siamo un passo più vicini a poterle vincere tutte. Ci sono momenti in cui riesci a giocare molto bene, ci sono anche altri momenti in cui abbiamo cambiato modo di giocare e siamo andati forti sulle seconde palle e abbiamo giocato un calcio differente. E questo fanno le grandi squadre: giocano in modo differente all’interno della stessa partita. Sono davvero soddisfatto dei miei calciatori oggi”.