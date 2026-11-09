Zazzaroni sottolinea: “Non digerisco salto troppo radicale da Rocchi a Orsato, si è passati da un eccesso all’altro”

Zazzaroni sottolinea: “Non digerisco salto troppo radicale da Rocchi a Orsato, si è passati da un eccesso all’altro”MilanNews.it
Ieri alle 19:20News
di Andrea La Manna
Ivan Zazzaroni ha sottolineato ancora una volta la grandissima differenza tra questo campionato e quelli degli anni precedenti in merito all'utilizzo del VAR.

Nel corso del suo editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni ha sottolineato ancora una volta la grandissima differenza tra questo campionato e quelli degli anni precedenti in merito all'utilizzo del VAR. Di seguito le sue parole. 

"Continuo a non digerire il salto fin troppo radicale da Rocchi a Orsato che in fondo rispecchia le caratteristiche comportamentali dei due designatori. Non si passa in pochi mesi da un eccesso all'altro, da tutto a poco o niente, dall'abuso del Var al disuso della tecnologia. Il calcio dev'essere uno e non condizionabile dalle mode del momento".