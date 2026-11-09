Dopo la sosta 7 partite in 28 giorni: il calendario del Milan tra campionato ed Europa League fino a Natale

Dopo la sosta 7 partite in 28 giorni: il calendario del Milan tra campionato ed Europa League fino a NataleMilanNews.it
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Ieri alle 22:40News
di Andrea La Manna
Il calendario del Milan dal rientro della sosta nazionali fino alla sosta natalizia.

Con la vittoria del Milan sul campo del Genoa di Daniele De Rossi i rossoneri hanno conquistato tre punti che gli permettono di arrivare a quota 24 ed occupare momentaneamente il 4° posto solitario. Adesso il campionato si ferma per la seconda pausa nazionali dell'anno che, a contrario della precedente, durerà una settimana in meno. Al rientro poi, prima della sosta natalizia, il Milan giocherà 7 partite in 28 giorni, una partita ogni quattro giorni. Di seguito il calendario completo. 

LE PARTITE DEL MILAN DA DOPO LA SOSTA DELLE NAZIONALI

22/11 Milan-Frosinone (Serie A)

26/11 Olympiacos Milan (Europa League)

30/11 Cagliari-Milan (Serie A)

6/12 Milan-Parma (Serie A)

10/12 Milan-Sunderland (Europa League)

13/12 Napoli-Milan (Serie A)

19/12 Milan-Como (Serie A)

- Sosta di Natale