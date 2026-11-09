Dopo la sosta 7 partite in 28 giorni: il calendario del Milan tra campionato ed Europa League fino a Natale
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Il calendario del Milan dal rientro della sosta nazionali fino alla sosta natalizia.
Con la vittoria del Milan sul campo del Genoa di Daniele De Rossi i rossoneri hanno conquistato tre punti che gli permettono di arrivare a quota 24 ed occupare momentaneamente il 4° posto solitario. Adesso il campionato si ferma per la seconda pausa nazionali dell'anno che, a contrario della precedente, durerà una settimana in meno. Al rientro poi, prima della sosta natalizia, il Milan giocherà 7 partite in 28 giorni, una partita ogni quattro giorni. Di seguito il calendario completo.
LE PARTITE DEL MILAN DA DOPO LA SOSTA DELLE NAZIONALI
22/11 Milan-Frosinone (Serie A)
26/11 Olympiacos Milan (Europa League)
30/11 Cagliari-Milan (Serie A)
6/12 Milan-Parma (Serie A)
10/12 Milan-Sunderland (Europa League)
13/12 Napoli-Milan (Serie A)
19/12 Milan-Como (Serie A)
- Sosta di Natale
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