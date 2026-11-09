Generazione Alpha. Cisse condivide una statistica con Yamal

Alphadjo Cisse è arrivato a 8 gol in stagione: condivide un dato statistico con Lamine Yamal

Super Alphadjo Cisse, ancora una volta in gol. Il talento rossonero, freschissimo di convocazione (arcimeritata) in Nazionale maggiore, ha timbrato il cartellino anche al Ferraris contro il Genoa, nella vittoria milanista per 1-2. L'ottavo gol della stagione di Cisse, numeri da capogiro che nessuno poteva prevedere alla prima stagione in Serie A del classe 2006.

Opta Paolo riporta sul suo account X un dato molto interessante che accomuna Alphadjo Cisse con Lamine Yamal e anche con Paris Brunner, attaccante del Monaco in prestito dal Borussia Dortmund. Questa la statistica: "Alphadjo Cisse è uno dei soli tre giocatori nati dal 2006 in avanti dei cinque maggiori campionati europei 26/27 ad aver segnato otto o più gol considerando tutte le competizioni, insieme a Lamine Yamal (13) e Paris Brunner (otto). Generazionale".