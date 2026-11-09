Cisse come Sheva e Inzaghi. Ma lui rimane con i piedi per terra: "Cerco di cogliere le opportunità che mi dà il mister"
I love Cisse. La frase estiva di Amorim è già invecchiata benissimo. Siamo al 9 novembre ed il gioiellino rossonero è già a quota 8 reti totali in stagione tra Serie A ed Europa League. Un impatto incredibile dell’ex Verona, che ha dimostrato di avere un grandissimo feeling con il gol. Il classe 2006 è già entrato in una classifica decisamente speciale: dopo le prime 13 presenze col Milan erano a quota 8 marcature giocatori del calibro di Gilardino, Inzaghi e Shevchenko. Hanno fatto meglio Prati (10 gol) e Balotelli (12).
Nel post partita di Genoa-Milan di ieri è stato chiesto a Cisse se fosse a conoscenza di questo “record” alla pari con Sheva e Inzaghi:
“Non c’è da commentare (ride, ndr). Cerco di cogliere le opportunità che mi dà il mister. Che segno o meno l’importante è vincere. E se poi il gol arriva sono ancora più contento”.
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