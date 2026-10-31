Primo Piano ESCLUSIVA MN - L’ex Udinese Widmer promuove Jashari: “Grandissima qualità però fatica a gestire le pressioni al Milan. Prima o poi sfonderà”

L’ex Udinese Silvana Widmer promuove il connazionale Ardon Jashari, centrocampista rossonero.

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it Silvan Widmer, ex Udinese che ha parlato di Ardon Jahsari, centrocampista rossonero e suo connazionale. Di seguito le sue parole.

"Giocare al Milan non è facile, c'è tanta pressione, però è un bravissimo ragazzo (Jashari ndr), si impegna ogni giorno, bisogna avere pazienza e poi sono convinto che prima o poi possiamo vedere il miglior Jashari"

Sarà lui il pilastro della nazionale svizzera?

"Può essere lui, può essere Manzambi, possono essere diversi giocatori perché abbiamo giovani di qualità che giocano già in grandi squadre, quindi non ho dubbi che la Svizzera rimarrà tra le più forti d'Europa"

Quali sono le qualità di Jashari che spiccano di più

"Vuole toccare tanti palloni, chiede sempre la palla, vuole fare gioco, costruire il gioco, quindi bisogna dare la palla e lui cerca di impostare l'azione"