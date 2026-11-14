News Tare rivela: “Fullkrug faceva le punture per allenarsi, adesso sta dimostrando il suo vero valore”

Un estratto dell'intervista integrale all'ex ds rossonero Igli Tare nell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio

Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. L'albanese ha rilasciato una lunga intervista colma di temi riguardanti l'anno passato in rossonero. Di seguito un estratto delle sue parole

Fullkrug. A Milano ha fatto male, in Bundes sta segnando tantissimo ed è capocannoniere. Come te lo spieghi?

“Semplice. Da noi è arrivato dopo un momento no in Inghilterra, con tanto scetticismo. E poi subito, pronti via, una frattura al dito del piede. Nessuno l’ha mai detto che per due mesi faceva proprio le punture sull’osso per allenarsi, figuratevi poi per giocare. Io sapevo che fosse un centravanti che mancava alla squadra, per caratteristiche e interpretazione del gioco, non si possono mettere in discussione le sue qualità. Solo due anni prima di venire al Milan aveva giocato in finale di Champions League, disputando una competizione da protagonista con il Borussia Dortmund. Ci sono delle situazioni dove per un giocatore, anche molto importante, conta come ti senti. Se ti senti apprezzato, valorizzato, preso in considerazione… Quando giochi per un club come il Milan il peso della maglia è completamente diverso rispetto al giocare in altri club. Lo senti già dal primo giorno che entri. Non avevo dubbi sul fatto che potesse essere quello che sta dimostrando adesso”.