Ronaldinho, domenica l’esordio nel derby col Forlì. Mandorlini rivela: “Giocherà titolare”

La leggenda brasiliana Ronaldinho domenica esordirà con la maglia del Ravenna nel derby contro il Forlì.

Il momento fatidico è praticamente arrivato, domenica tardo pomeriggio Ronaldinho esordirà con la maglia del Ravenna. Un momento che rimarrà nella storia vista l’età del campione brasiliano, 46 anni. L’ex Barcellona e Milan è atterrato verso le 15 all'aeroporto di Forlì proveniente da Barcellona dove è stato accolto da Lorenzo Tonetti, responsabile dei rapporti con la socìetà giallorossa e il presidente del Ravenna Ignazio Cipriani. L’esordio avverrà in una partita importantissima, vale a dire nel derby contro il Forlì che si giocherà allo stadio Bruno Benelli.

Nella conferenza stampa pre-partita, l’allenatore Mandorlini ha rivelato che il brasiliano partirà titolare, contrariamente a quanto aveva deciso in un primo momento: "Giocherà dall'inizio e valuteremo insieme le tempistiche, avere a che fare con un giocatore come lui è un'emozione importante anche per me. Ruolo? Giocherà nei tre lì davanti e cercheremo di adeguarci alla posizione che sceglierà di occupare”.