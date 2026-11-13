News Tare sul rapporto con Cardinale: "Non ebbi mai la possibilità di parlare più con lui"

Un estratto dell'intervista integrale all'ex ds rossonero Igli Tare nell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio

Igli Tare, ex Direttore Sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged con Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. Queste le sue dichiarazioni a 360° sull'esperienza in rossonero: dai colpi di mercato alla grande delusione di non andare in Champions, fino ad alcune dinamiche societarie e al rapporto con Gerry Cardinale. A proposito, questo un estratto delle sue parole sull'attuale proprietario americano di Redbird:

TARE E IL RAPPORTO CON CARDINALE

"Ricordo quando c’era la trattativa per Jashari… Ero appena atterrato a Roma e mi ha fatto molto piacere una sua telefonata perché voleva capire cosa stesse accadendo su quella trattativa. Gli ho spiegato tutte le dinamiche e mi è piaciuto molto che mi ha detto “Qualsiasi cosa di cui tu hai bisogno, se devi spendere qualche soldo in più fammi sapere perché io ci sono”. Poi durante quel percorso io non ho mai avuto la possibilità di parlare con lui, anche volutamente. Sopra di me c’erano altre persone che non ho mai voluto scavalcare. Non ho mai avuto un rapporto diretto con lui, e la possibilità di un confronto avrebbe aiutato tutti quanti. Non me, ma tutti quanti. Mettendo sul tavolo tutte le problematiche e le dinamiche potevamo risolvere le cose molto prima. Ma penso che per Cardinale sia un’esperienza nuova. Ha avuto esperienze negli altri sport in America. Ora ha fatto una cosa importante, prendendosi le responsabilità e mettendoci la faccia. Avrei preferito avere quella presenza anche quando c’ero io perché sarebbe stato molto utile. Ma per il Milan meglio tardi che mai. Ora lui nel bene e nel male prenderà le sue decisioni e responsabilità. Penso che anche per lui al primo posto c’è il bene del Milan”.