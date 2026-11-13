News Giornata mondiale della gentilezza: il settore giovanile del Milan celebra il fair play attraverso l'esempio di Franco Baresi

Giornata mondiale della gentilezza: il settore giovanile del Milan celebra il fair play attraverso l'esempio di Franco Baresi

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, che si celebra il 13 novembre, tutti i giovani giocatori e le giovani giocatrici del Milan hanno ricevuto una lettera speciale dedicata ai valori del rispetto, della solidarietà e del fair play, attraverso la storia e l'esempio di Franco Baresi.

L'iniziativa, promossa dall'Area Psicologica del Settore Giovanile rossonero, nasce con l'obiettivo di sensibilizzare atleti e atlete sull'importanza della gentilezza nello sport e nella vita quotidiana, ricordando come il rispetto e l'attenzione verso gli altri siano elementi fondamentali nella crescita personale e sportiva.

Protagonista della lettera è la storia dello storico Capitano del Milan, Franco Baresi, simbolo di leadership, correttezza e senso di appartenenza. Attraverso il racconto della sua esperienza, vengono ripercorsi gli insegnamenti ricevuti fin da bambino, in oratorio e dai suoi allenatori, che gli hanno trasmesso il valore del rispetto, dell'educazione, del sacrificio e dell'attenzione verso gli altri.

"La gentilezza è anche non lasciare indietro nessuno" è il messaggio che accompagna la testimonianza di Baresi, ricordando che essere capitano non significa soltanto rappresentare un punto di riferimento tecnico, ma anche assumersi la responsabilità di sostenere e valorizzare i propri compagni.

La lettera invita quindi a riflettere sul significato concreto della gentilezza all'interno di una squadra:

"Significa accorgersi di un compagno che è in difficoltà, incoraggiarlo dopo un errore, aiutare chi sta imparando, rispettare chi è diverso da noi e saper riconoscere il valore degli altri, anche quando sono nostri avversari."

Un messaggio che sottolinea come la gentilezza non sia in contrasto con lo spirito competitivo, ma rappresenti un valore aggiunto per chiunque pratichi sport: "La gentilezza non ci rende meno determinati e non ci impedisce di voler vincere. Ci insegna a farlo senza dimenticarci umiltà, correttezza e attenzione verso le persone."

L'iniziativa si inserisce nel percorso educativo del Settore Giovanile del Milan, che affianca alla formazione sportiva la trasmissione di valori fondamentali per la crescita degli atleti e delle atlete. La lettera si conclude con una riflessione che racchiude il senso dell'iniziativa:

"Perché una squadra forte non è quella in cui nessuno ha bisogno degli altri, ma quella in cui nessuno viene lasciato solo."