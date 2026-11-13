MN Sylla-Milan si raffredda, dal Belgio: "Per caratteristiche si sposerebbe alla perfezione con la Premier"

Il collega di Het Nieuwsbald Tjorven Messiaen ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di Massyré Sylla

Massiré Sylla è uno dei nomi accostati alla difesa del Milan in vista del prossimo calciomercato invernale. Parliamo di un ragazzo giovane, capace di diventare un pilastro della retroguardia dell'Union Saint-Gilloise non facendo rimpiangere capitan Mac Allister, attualmente fermo ai box per un brutto infortunio. Ma il senegalese è pronto per il grande salto di qualità già a gennaio? Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Tjorven Messiaen, collega di Het Nieuwsbald.

In Italia si è parlato di un interesse del Milan per Sylla. Cosa si dice di lui in Belgio?

"Ho visto che il nome di Sylla è stato accostato al Milan. In Belgio lo abbiamo scoperto tramite i social, e l'USG per il momento non ci ha confermato nulla. È possibile counque che però il ragazzo sia finito nel mirino del Milan, perché sta giocando un grande calcio. Il suo trasferimento al Milan difficilmente si concretizzerà però a gennaio, anche perché sia Sylla che il club sarebbero più propensi ad ascoltare offerte dalla Premier League. Il ragazzo è quel tipo di calciatore che si sposerebbe alla perfezione con il campionato inglese".

È ancora molto giovane. Pensi che sia pronto per giocare in un grande club di una grande città come Milano?

"È ancora molto giovane, ma è umile, sta calmo, e non dobbiamo dimenticarci che è arrivato l'anno scorso, a gennaio, dalla seconda divisione norvegese. L'anno scorso ha giocato pochissimo, ma mentalmente è molto forte e ha iniziato questa stagione come se giocasse con questa squadra da anni. Oggi non immagino un USG senza Sylla, anche perché parliamo uno dei migliori difensori del campionato. A fine stagione compirà un salto di qualità importante in carriera, ma secondo me non sarà il Milan perché sta aspettando la Premier League. E da quello che so ci sono già diversi club inglesi pronti ad accontentarlo. Quindi il Milan potrebbe anche provarci, ma ci sarà bisogno di un grande progetto e di tanti soldi".