Pellegatti su Comotto: “Spero di vederlo presto in campo, ha caratteristiche che a noi mancano”
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Carlo Pellegatti ha parlato delle parole di Comotto, giovane centrocampista rossonero, e della voglia del ragazzo di giocare con la maglia del Milan.
Nel suo canale YouTube, il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato delle parole di Comotto, giovane centrocampista rossonero, e della voglia del ragazzo di giocare con la maglia del Milan. Queste le sue parole.
“Comotto è ancora nell'Italia under 20, ha che gli piacerebbe giocare di più e in effetti io vorrei, ma capisco Amorim che se non lo mette ci sarà un motivo, vorrei vederlo in campo perché secondo me ha caratteristiche diverse da Jashari. A noi mancano mezze ali dopo che Ricci è andato al Como, Fofanà è andato al Siviglia, Loftus-Cheek è infortunato. Io mi auguro di avere prima o poi Comotto da vedere dal primo minuto, secondo me può fare bene”.
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