Frosinone, Bracaglia: "Seguiamo mister Alvini fino alla morte! Non abbiamo ancora fatto niente"

Il commento del difensore Gabriele Bracaglia del Frosinone su mister Massimiliano Alvini

Un super Frosinone in avvio di stagione. La formazione neopromossa è partita con il turbo, sorprendendo tutti, e ora dopo 11 giornate si ritrova in sesta posizione in classifica con 20 punti. Solo 4 lunghezze di distanza dal Milan quarto contro cui i ciociari giocheranno al rientro dalla sosta, domenica 22 novembre a San Siro alle ore 18. Ai microfoni di Sky Sport è stato intervistato Gabriele Bracaglia, uno dei protagonisti della squadra di mister Alvini, che non potrà essere della gara per squalifica.

Il commento di Gabriele Bracaglia sull'inizio di stagione a razzo con il Frosinone: "Ho iniziato a Frosinone a cinque anni, ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile e ho coronato il sogno di giocare in Serie A. È stato qualcosa di magnifico. Ho sempre desiderato giocare nella massima categoria con la maglia del Frosinone. Mister Alvini ha sempre avuto la sua identità e gli piace battere sul ferro finché è caldo. Abbiamo fatto qualcosa di importante, ma non abbiamo ancora concluso niente. L'obiettivo principale resta la salvezza, poi tutto quello che arriverà in più sarà tanto di guadagnato. Noi seguiamo il mister fino alla morte!"