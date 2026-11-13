Ricchiuti ricorda Ronaldinho: "In un Milan-Catania fece tre tunnel a tre miei compagni...."

L'ex attaccante del Catania Adrian Ricchiuti, racconta così il mito di Ronaldinho, con il brasiliano pronto a tornare in campo in Italia domenica contro il Forlì. Il "Gaucho" Indosserà la maglia numero dieci del Ravenna, e con ogni probabilità il suo ingresso in campo sarà a gara in corso:

RICCHIUTI RICORDA RONALDINHO

"Lo consideravo, e lo considero ancora oggi, uno dei giocatori più forti di sempre, allo stesso livello di Messi, tanto per capirci. In campo riusciva a fare cose incredibili con il pallone e mi ha regalato emozioni straordinarie. Non faceva giocate spettacolari soltanto per mettersi in mostra o divertire il pubblico. I suoi numeri avevano sempre uno scopo: creare un vantaggio per la squadra. Era un fuoriclasse assoluto. Ancora oggi, quando mi capita di vedere qualche filmato con lui protagonista, mi emoziono. È stato un talento infinito.

"Mi ha fatto anche arrabbiare. Durante una di quelle partite riuscì a fare tre tunnel a tre miei compagni. Quando arrivò il mio turno, pensai bene di chiudere le gambe per evitare di fare la stessa fine. Ma non servì a nulla: riuscì comunque a farmi passare il pallone in mezzo. Una cosa incredibile".